Trzypasmowa Puławska gotowa. Wykonawca wyrobił się miesiąc przed terminem

2 sierpnia zostanie oddany do użytku kierowców 350-metrowy fragment ulicy Puławskiej w Piasecznie. Jezdnia została poszerzona do trzech pasów w obu kierunkach. Wzdłuż niej powstały nowe chodniki oraz droga rowerowa.

- We wtorek kierowcy pojadą trzypasmową ulicą Puławską pomiędzy ulicami Energetyczną i Syrenki w Piasecznie. Piesi i rowerzyści zyskają chodniki i ścieżki rowerowe - poinformowała rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska. - Wykonawca będzie prowadził jeszcze prace porządkowe, które nie będą powodowały utrudnień na ciągu głównym - dodała.

Zmiany na Puławskiej w Piasecznie

Umowa o wartości prawie 9 milionów złotych została zawarta 30 sierpnia 2021 roku. Wykonawca - firma Strabag miała na wykonanie inwestycji okrągły rok. To oznacza, że kierowcy skorzystają z nowego odcinka Puławskiej prawie miesiąc przed wyznaczonym terminem.

W ramach przebudowy odcinka ulica Puławska (DK79) na długości ok. 350 metrów droga została poszerzona do trzech pasów ruchu na każdej jezdni. Powstały też chodniki i ścieżki rowerowe. Przebudowana została istniejąca droga serwisowa, elektroenergetyka, oświetlenie oraz system odwodnienia.

Jak zaznaczyła Tarnowska, prace w Piasecznie to tylko część działań jakie GDDKiA przeprowadzi lub już przeprowadziła na całym, około 135-kilometrowym ciągu DK79 od granicy z Warszawą do granicy z województwem świętokrzyskim.

Co na pozostałych odcinkach DK79?

Dla odcinka od Piaseczna (ul. Syrenki) do początku obwodnicy Góry Kalwarii, o długości ok. 13,5 km, podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowej oraz materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej. Od grudnia 2019 roku kierowcy mogą korzystać z 9-kilometrowej obwodnicy Góry Kalwarii.

Dla kolejnych trzech odcinków: Góra Kalwaria - Mniszew (ok. 13,6 km), Mniszew - Magnuszew (ok. 12,5 km) oraz Magnuszew - Ryczywół (ok. 9,5 km), przygotowywana jest koncepcja programowa wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Odcinek Ryczywół - Kozienice (ok. 15 km) został już przebudowany, a prace na fragmencie trasy przechodzącej przez Kozienice (ok. 5,5 km) podzielono na trzy zadania. Pierwsze zakończyło się w styczniu 2021 roku, drugie GDDKiA planuje zrealizować na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2022 roku, dla trzeciego zadania ogłoszono przetarg na roboty do końca trzeciego kwartału tego roku.

Dla odcinka pomiędzy Aleksandrówką a Garbatką, o długości ok. 10 km, podpisano w kwietniu 2022 roku umowę na opracowanie koncepcji programowej oraz materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej. Natomiast w czerwcu 2022 r. podpisano umowę na rozbudowę odcinka od Garbatki do Wilczowoli, o długości ok. 7,7 km, w systemie "projektuj i buduj".

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic powstanie także ok. 9-kilometrowa obwodnica Zwolenia. W październiku 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Z tego samego programu powstanie także obwodnica Lipska. W grudniu 2020 roku podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę trasy o długości ok. 6,4 km.

Dla odcinków: obwodnica Ciepielowa (długość ok. 1,6 km), Ciepielów - Lipsko (ok. 6,4 km) i Lipsko - granica województw mazowieckiego i świętokrzyskiego (ok. 8,5 km), przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy oraz nadzoru w systemie "projektuj i buduj". "Po pozyskaniu finansowania obejmującego obydwa zadania ogłosimy postępowania" - przekazała Tarnowska.

