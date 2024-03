- Pomiar prędkości wykazał, że kierujący porusza się z prędkością 127 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50. Co więcej, na kierującym wrażenia nie zrobił nawet fakt, iż zbliża się do oznakowanego przejścia dla pieszych. Ten "rajd" musiał zostać przerwany. 37-latek usiłował wytłumaczyć policjantom, że jedzie szybko, bo chce mu się spać - przekazała Gąsowska.