Strażacy usuwali powalone drzewo, przeszkadzała im kobieta. Była zła, że nie ma internetu

Prace zakłóciła mieszkanka

Do pracujących strażaków podeszła jedna z mieszkanek ulicy. - Nerwowo zgłaszała swoje uwagi co do tego, że zostały zerwane linie światłowodowe i została odcięta od internetu. Robiła to na tyle energicznie, że strażacy wezwali policję - przyznał Darmofalski.