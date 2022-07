Stracił oszczędności, na jego nazwisko zaciągnięto kredyt na pół miliona. 38-latek oszukany "na zdalny pulpit"

38-letni mieszkaniec gminy Piaseczno był pewien, że współpracuje z firmą brokerską. Oszuści kontaktowali się z nim przez kilka miesięcy. W końcu namówili go do instalacji zdalnego pulpitu na komputerze. Mężczyzna stracił w ten sposób 130 tysięcy złotych. W jego imieniu zaciągnięto też kredyt na pół miliona złotych. Policja przyznaje, że tego typu oszustw jest coraz więcej.

Przejęli dane logowania do banku

38-latek dał się namówić na zainstalowanie zdalnego pulpitu. - Jest to oprogramowanie legalne, bardzo przydatne podczas pracy zdalnej. Natomiast jeśli chcemy podejmować jakieś inwestycje finansowe, to stanowczo odradzamy instalowanie takiego oprogramowania na swoim komputerze. Nigdy do końca nie wiemy, kto jest "po drugiej stronie komputera" - dodaje Gąsowska.