"Działania policji nieproporcjonalne". RPO kwestionuje kary dla uczestników pogrzebu 16-letniej Kornelii

Po poniedziałkowym pogrzebie Kornelii grupa jej znajomych udała się na skwer Kisiela w Piasecznie , by zapalić znicze przy zdjęciu nastolatki. Lokalne media podawały, że miał to też być spontaniczny protest przeciwko przemocy i bierności policji. Jak przekazał nam Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, w kulminacyjnym momencie spotkania uczestniczyło około 30 osób. Siedem zostało wylegitymowanych, a na kolejną siódemkę policja nałożyła kary.

- Trzy osoby ukarano mandatami karnymi, skierowaliśmy także dwa wnioski do sądu o ukaranie oraz dwa wnioski wobec nieletnich do sądu rodzinnego - dodał policjant, wskazując, że wszystkie dotyczyły łamania zakazu zgromadzeń.

"Nieproporcjonalne" działania policji

"Kontakt jednostki z policjantem to najczęściej występujące bezpośrednie zetknięcie się z reprezentującym władzę państwową funkcjonariuszem publicznym. Skierowanie w powyższych przypadkach wniosków o ukaranie prowadzić może nie do ochrony bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, ale do utraty zaufania młodych ludzi do organów władz publicznych, w związku z poczuciem niezrozumienia nietypowej sytuacji, z którą się mierzą. Wskazana interwencja może więc mieć przełożenie na konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa" - czytamy.