Drewniane bale przewoził luzem. Policja: światło cofania działało na pstryczek

Policjanci z Piaseczna skontrolowali pojazd ciężarowy z naczepą, bo - jak zauważyli - sposób przewożonego na nim drewna dalece odbiegał od przepisów prawa. - 61-letni kierowca pamiętał o zabezpieczeniu ładunku znajdującego się na przyczepie, zapomniał jednak o tym, by w taki sam sposób zabezpieczyć drewno znajdujące się na pojeździe ciężarowym - informuje Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Mundurowi przypominają, że prawidłowe zabezpieczenie przewożonych przez kierowców rzeczy ma kluczowe znaczenie. - Nieodpowiednie zabezpieczenie przewożonego ładunku może doprowadzić do drogowej tragedii. Nigdy nie wiemy, co wydarzy się podczas naszej podróży, czy nie będziemy musieli nagle hamować bądź wykonywać gwałtownych manewrów na drodze, dlatego tak ważne jest myślenie o konsekwencjach niestosowania się do obowiązujących przepisów jak również umiejętność przewidywania zdarzeń na drodze - podkreślają.