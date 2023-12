Prezes klubu piłkarskiego został pobity. "Jego stan jest bardzo poważny"

czytaj dalej

"M.st. Warszawa rozpoczęło procedurę odwołania Moniki Strzępki ze stanowiska dyrektorki Teatru Dramatycznego. Decyzja jest spowodowana pogłębiającym się kryzysem i nierealizowaniem zawartej umowy" - poinformował ratusz. Do sprawy odniosła się sama Strzępka. Powiedziała, że do złożenia rezygnacji została zmuszona szantażem przez aktorki. Zamierza nadal pracować w teatrze, chce wyprowadzić go z kryzysu.