Jego żona się dusiła, musiał pilnie zawieźć ją do szpitala

"Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i ruszyli"

"Poinformował, że pilnie potrzebuje pomocy funkcjonariuszy ponieważ jego żona ma problemy z oddychaniem i pilnie muszą dostać się do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, a do pokonania mają niemały odcinek drogi, ponieważ jadą z Grójca. Mężczyzna dodał, że nie ma chwili do stracenia, dlatego podjął decyzję, że samodzielnie zawiezie żonę do szpitala" - poinformowała w komunikacie prasowym Magdalena Gąsowska, rzeczniczka piaseczyńskiej policji.