"Korzystanie z infrastruktury rowerowej pozostawia wiele do życzenia". 12 rowerzystów ukaranych mandatami

Policjanci z Piaseczna obserwowali zachowania rowerzystów poruszających się po mieście. Do pomocy użyli drona. Ukarali czternastu rowerzystów, w tym dwóch pod wpływem alkoholu.

- W trakcie policyjnych działań ukierunkowanych na bezpieczeństwo miłośników jednośladów, okazało się, że korzystanie przez nich z infrastruktury rowerowej pozostawia wiele do życzenia i znacząco odbiega od tego, co jasno mówią przepisy drogowe. Nie wszyscy pamiętają o przepisach regulujących zasady poruszania się na rowerze - podała w komunikacie Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Policja: najczęstszym wykroczeniem - jazda po chodniku

Jak podkreśliła policja, wielu cyklistów nie stosuje się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, jeździ po chodnikach lub, co gorsza, wsiada na rower na "podwójnym gazie", stwarzając ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim innych użytkowników dróg. - Do najczęściej popełnianych wykroczeń zaliczyć można jazdę po chodniku - dodał policjant. Policjanci przypominają, że zgodnie z prawem możliwa jest ona jedynie w trzech przypadkach.