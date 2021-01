Policja: napadli na taksówkarza z Warszawy, okradali sklepy. Zostali zatrzymani na Śląsku

Z ustaleń policjantów z wydziału kryminalnego z Piaseczna wynika, że do napadu na kierowcę taksówki doszło w wigilijny wieczór po godzinie 17.00. Podczas przejazdu przez miejscowość Złotokłos klienci taksówki zażądali, by ten natychmiast się zatrzymał. - Doszło wówczas do napaści, podczas której wobec właściciela samochodu sprawcy użyli gazu, wyciągnęli go z pojazdu i powalili na ziemię. Skradli mu pieniądze i telefon komórkowy. Następnie próbowali skraść mu również citroena. Nie spodziewali się jednak skutecznego, jak się okazało oporu ze strony poszkodowanego - przekazał Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.