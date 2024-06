Do zdarzenia doszło w niedzielę na piaseczyńskim odcinku trasy S7. - Kiedy funkcjonariusz próbował dowiedzieć się, co mężczyzna robi w tym miejscu, do tego w takim stanie, ten oświadczył, że wraca z imprezy. Tłumaczył, że idąc przez las zgubił buty, a teraz próbuje wrócić do domu - informuje st. asp Magdalena Gąsowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.