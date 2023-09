Tłumaczył, że nie ma czasu czekać, bo "musi jechać po brylanty dla swojej kobiety"

"Mężczyzna ten zaczepiał również przechodniów. Policjant postanowił pójść za nim. W pewnym momencie obserwowany zatrzymał się, wsiadł do zaparkowanej skody, uruchomił silnik i zaczął cofać" - informują w komunikacie prasowym funkcjonariusze.

Zabrał my kluczyki

"Widząc całą sytuację, policjant podbiegł do tego samochodu i przez otwartą szybę od strony kierowcy przekręcił kluczyk w stacyjce, co unieruchomiło auto. Następnie zabrał on wspomniany kluczyk kierującemu, od którego wyczuł woń alkoholu. Funkcjonariusz o wszystkim powiadomił dyżurnego OPP, który na miejsce skierował patrol" - dodają.