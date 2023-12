Pijana 17-latka za kierownicą. Wyjeżdżała z parkingu, uszkodziła dwa auta

Brak prawa jazdy i stan nietrzeźwości nie zniechęciły 17-latki do tego, by usiąść za kierownicą. - Chcąc wyjechać z parkingu, uszkodziła dwa zaparkowane pojazdy - podała policja z Piaseczna. Kobieta wkrótce stanie przed sądem.

- Kobieta, nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdami oraz mając ponad 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu, wsiadała za kierownicę chevroleta. Chciała wyjechać z parkingu, ale stan w którym się znajdowała wyraźnie jej na to nie pozwalał. Kobieta jeżdżąc do przodu i do tyłu, uszkodziła zaparkowane obok volvo oraz volkswagena. Dalsze manewry oraz wyjazd na drogi Piaseczna uniemożliwili jej funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki - przekazała asp. Magdalena Gąsowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.