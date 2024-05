Policjanci z podwarszawskiego Piaseczna zatrzymali kierowcę przewozu osób, który okradł i pobił swojego pasażera za brak napiwku. 24-latek przyznał się do winy, po usłyszeniu zarzutów został przewieziony do aresztu, gdzie spędzi trzy najbliższe miesiące.

Poprosił o napiwek, uznał, że mu się należy

- Jak się okazało 21-letni mieszkaniec Solca bawił się na imprezie w Warszawie. Do domu postanowił wrócić taksówką, którą zamówił przez aplikację, od razu dokonując płatności za przejazd. Początkowo kierowca, który po niego przyjechał był bardzo miły, jednak po zakończeniu trasy postanowił poprosić o napiwek, uznając, że trasa którą przejechał była dość długa i zwyczajnie mu się to należy - mówi Magdalena Gąsowska, rzeczniczka piaseczyńskiej policji.

"Stwierdził, że nie wie, co nim kierowało"

Mężczyzna został zatrzymany jeszcze tego samego dnia w Warszawie. - Funkcjonariusze w jego aucie znaleźli pałkę teleskopową, która posłużyła do popełniania przestępstwa. 24-latek od razu przyznał się, do tego co zrobił. Stwierdził jednak, że nie wie, co nim kierowało. Wyjaśnił, że skradzione przedmioty wyrzucił w pobliskie zarośla, odjeżdżając z miejsca zdarzenia - dodała.