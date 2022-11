Pędził 116 km/h w terenie zabudowanym, wyprzedzał na pasach. Stracił prawo jazdy

Policjanci z Piaseczna opublikowali we wtorek nagranie z wideorejestratora w jednym z radiowozów na Przedstawia ono chwile przed zatrzymaniem do kontroli drogowej 36-letniego kierowcy z Warszawy. "W środku nocy, w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę, rozpędził swoją toyotę do 116 kilometrów na godzinę. Nie tylko nie zwolnił przed przejściem dla pieszych, ale też właśnie w tym miejscu postanowił wyprzedzić inny pojazd" - relacjonuje Magdalena Gąsowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.