"Zamiast do paczkomatu, wrzucał paczki do swojego auta". Kurier zatrzymany

25 stycznia 2024 roku w komisariacie w Lesznowoli pojawił się kontroler jednego z krajowych operatorów logistycznych, który poinformował, że doszło do kradzieży kilkunastu przesyłek, które miały trafić najpierw do paczkomatu, a później do odbiorców. Tak się jednak nie stało. Paczki do paczkomatu nigdy nie trafiły.