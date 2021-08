Kierowca miał narkotyki, a pasażer był poszukiwany przez niemiecką policję

Jak opisuje, odnaleziona substancja została przebadana. - Tester wykazał, że jest to amfetamina - informuje policjantka. Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Pasażer był poszukiwany przez niemiecką policję

Gdy policjanci wylegitymowali 24-latka siedzącego w fotelu pasażera, okazało się, że niemiecka policja poszukuje go do "czynności prawnych". Mężczyzna odebrał od policjantów wezwanie obligujące go do stawiennictwa przed stroną niemiecką. - Zapewne jeszcze przez długi czas nie byłby świadomy takiej wizyty u naszych zachodnich sąsiadów, gdyby nie system informacyjny Schengen - zaznacza Gąsowska.