500 złotych za przejażdżkę hulajnogą. "Bardzo się zdziwił, gdy policjanci nałożyli na niego mandat"

- Oznacza to, że korzystając z e-hulajnogi lub innego urządzenia (UTO) w stanie po spożyciu alkoholu popełnia się wykroczenie z artykułu 87 Kodeksu wykroczeń. Grozi za to kara aresztu lub grzywny - przypomniał Sawicki i dodał, że prawo do zbadania trzeźwości ma zarówno policja, jak i straż miejska. - W przypadku wyniku pozytywnego hulajnoga może zostać odholowana. Kosztami zostanie obciążony wówczas jej użytkownik, także za czas jej przechowywania - podsumował policjant.