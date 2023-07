Skazany na cztery lata więzienia ukrywał się przed policją. Handlował narkotykami

Kryminalni z Piaseczna zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających. W należącym do 35-latka mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli: marihuanę, mefedron, amfetaminę oraz lufki i wagę. Mężczyzna był też poszukiwany do odbycia kary czterech lat więzienia.

- Funkcjonariusze swoje kroki skierowali do miejsca zamieszkania mężczyzny, gdzie ujawnili marihuanę, amfetaminę, mefedron oraz MDMA. Zabezpieczone zostały również: waga, szklane lufki, telefon komórkowy - powiedziała nam Magdalena Gąsowska, rzeczniczka piaseczyńskiej policji.

Usłyszał zarzuty, trafił do więzienia

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie. - 35-latek usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co zgodnie z ustawą grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Piasecznie i podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu zatrzymanego na okres trzech miesięcy - przekazał nam Szymon Banna, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.