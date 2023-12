Driftował na targowisku. Okazało się, że jest poszukiwany

29-latek z terenu miejskiego targowiska zrobił sobie tor wyścigowy. Interweniowała policja. Kierowca bmw za swoją przejażdżkę musi zapłacić 3000 złotych mandatu, "zarobił" też 16 punktów karnych. Jednak to nie koniec jego problemów.

Policja przestrzega, że śnieg i oblodzona nawierzchnia na parkingach to idealne miejsce dla drifterów – kierowców, którzy wykorzystują swoje samochody do jazdy w tzw. kontrolowanym poślizgu. "Amatorzy takiej jazdy oprócz zagrożenia, jakie stwarzają dla siebie oraz innych użytkowników ruchu drogowego, powodują także zakłócenie spokoju dla okolicznych mieszkańców głośnym wyciem silników. Wobec tak nieodpowiedzialnych kierujących stosowana będzie zasada 'zero tolerancji'" - poinformowała w komunikacie starsza aspirant Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.