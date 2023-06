Chciała pomocy policji, później nie otwierała mieszkania. "Nie pamiętam, co zgłaszałam", "chcę to odwołać"

"Funkcjonariusze policji, ale również inne służby reagują na każde zgłoszenie, które otrzymują. Wśród nich, niestety są również te fałszywe, w których przedstawione przez zgłaszających historie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Angażowanie policjantów, do jak się okazuje, zupełnie niepotrzebnych zgłoszeń, blokuje udzielenie pomocy tym, którzy jej naprawdę w danej chwili potrzebują. Tak było też i tej nocy, kiedy to jedna z mieszkanek Piaseczna zgłaszała coś, czego nie było" - informuje cytowana w komunikacie prasowym Magdalena Gąsowska, rzeczniczka piaseczyńskiej policji.

"Zmyśliła to, że potrzebuje pomocy policji"

"Funkcjonariusze po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast udali się pod wskazany adres. Kiedy dotarli na miejsce, w żaden sposób nie mogli skontaktować się ze zgłaszającą. Kobieta nie tylko nie otwierała drzwi do mieszkania, ale również nie odbierała telefonu od oficera dyżurnego piaseczyńskiej komendy, który usiłował się z nią skontaktować" - przekazuje policjantka.

W końcu funkcjonariuszom udało się dostać do lokalu. Zgłaszająca, jak opisuje rzeczniczka, powitała policjantów słowami "nie pamiętam, co zgłaszałam, ale właśnie teraz chcę to odwołać".