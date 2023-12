110 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym. "Mikołajkowy prezent" od policji

- Grudzień to czas rodzinnych spotkań, wyjazdów i prezentów, kiedy jednak zlekceważymy obowiązujące przepisy może się okazać, że sami sprawimy sobie prezent, który do najprzyjemniejszych należeć nie będzie - mówi Magdalena Gąsowska, rzeczniczka piaseczyńskiej policji. I podaje przykład 58-latka, który został zatrzymany do kontroli drogowej przez policjantów piaseczyńskiej drogówki.

W ogóle nie powinien prowadzić

- Kierujący saabem w miejscowości Marianka pędził 110 kilometrów, nie zwracając uwagi na to, że znajduje się w obszarze zabudowanym, w którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę - opisała policjantka.

Mandat, punkty i sprawa karna

Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych oraz 13 punktami karnymi. - Ten mikołajkowy prezent z całą pewnością do najprzyjemniejszych nie należał, ale sprawił go sobie sam kierujący - zauważył Gąsowska. Kierowca odpowie również za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych, a przestępstwo to zagrożone jest karą od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.