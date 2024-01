Pechowy lot pasażerów z Wietnamu. Najpierw przekierowany rejs, później usterka

czytaj dalej

Prokuratura w Mławie (Mazowieckie) zwróci się do sądu z wnioskiem o obserwację psychiatryczną 27-latka podejrzanego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 45-letniej siostry. We wtorek usłyszał on dodatkowy zarzut, dotyczący kradzieży z włamaniem do samochodu, którym uciekł z miejsca przestępstwa.