Bryła lodu spadła z ciężarówki, przebiła szybę innego auta. Kierowca ranny

W miejscowości Parysów (Mazowieckie) bryła lodu spadła z naczepy ciężarówki, przebiła szybę pojazdu jadącego za nią i raniła kierowcę. Mężczyzna z obrażeniami głowy trafił do szpitala.

Do sytuacji doszło 22 stycznia, około godziny 14 w Parysowie, w powiecie garwolińskim.

- Na miejscu policjanci ustalili, że z dachu naczepy ciężarowej scanii na jadący z naprzeciwka pojazd bmw spadła bryła lodu, która przebiła szybę czołową osobówki. Uderzenie było tak duże, że 23-letni kierowca z obrażeniami twarzoczaszki trafił do szpitala. Kierowca scanii odjechał z miejsca zdarzenia - poinformowała Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Policjanci ustalili dane kierowcy ciężarówki. 41-latek tłumaczył, że nie zauważył, że doszło do zdarzenia. Postępowanie w tej sprawie trwa.

Wysoki mandat za nieodśnieżony pojazd

Pycher przypomniała, że w przypadku, gdy nieodśnieżony pojazd przyczyni się do spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym innym uczestnikom ruchu lub pasażerom, kierujący naraża się na konsekwencje. Przewidywana kara to mandat nie niższy niż 1500 złotych. Sprawa może zostać również skierowana do sądu.