Tragiczny wypadek w Ożarowie Mazowieckim. Pracownik budowy zginął pod kołami wywrotki

Na miejscu był Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl. - To jest budowa osiedla, a obok są budynki, które już powstały. Do wypadku nie doszło na samej budowie, a na drodze bocznej, dojazdowej do trwających robót. Wywrotka cofała, pod stojącą w pobliżu koparkę i wtedy najprawdopodobniej doszło do potrącenia. Na miejscu są trzy zastępy straży, pogotowie i policja. Lekarz stwierdził zgon potrąconej osoby - relacjonował Zieliński. Mężczyzna, który zginął, pracował przy budowie osiedla.