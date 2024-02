Przyszedł do firmy, w której kiedyś był zatrudniony i ugodził nożem pracownika

Policja zatrzymała 21-latka, który ugodził nożem pracownika jednego z przedsiębiorstw na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.

Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego poinformowała, że funkcjonariusze z komisariatu w Ożarowie Mazowieckim otrzymali zgłoszenie o ugodzeniu nożem. - Do zdarzenia doszło w jednym z przedsiębiorstw na terenie gminy. Na miejscu policjanci ustalili, że mężczyzna wszedł do budynku przedsiębiorstwa, w którym kiedyś pracował i podczas rozmowy z pracownikiem ugodził go nożem. Innemu pracownikowi, który chciał pomóc pokrzywdzonemu, groził uszkodzeniem ciała, po czym uciekł z miejsca zdarzenia - poinformowała Gromek-Oćwieja.