Półtoraroczne dziecko zatrzasnęło drzwi. Strażacy musieli wybić szybę

Do niecodziennej interwencji doszło w poniedziałek w okolicy Ożarowa Mazowieckiego. Półtoraroczne dziecko zatrzasnęło się samo w domu. Matka wezwała straż pożarną.

- Do zdarzenia doszło w domu jednorodzinnym. Po przyjechaniu na miejsce strażacy zastali matkę dziecka, która nie mogła wejść do środka. Powiedziała, że wyszła po zakupy znajdujące się w aucie, w tym czasie dziecko zatrzasnęło drzwi - relacjonuje nasz reporter. - Strażacy zdecydowali się na wybicie szyby w oknie, wcześniej upewniwszy się, że nie spowoduje to zagrożenia dla dziecka - dodał.