Na tablicach sześć rond i cztery zakazy ruchu

Do komunikatu załączono mapę ze schematem nowej organizacji ruchu (powyżej). Przeciętnemu kierowcy raczej niewiele pomoże. Objazd zaznaczono także na znakach ustawionych wzdłuż trasy objazdowej. I to właśnie one okazały się memogenne. Widać na nich, że aby objechać remontowane miejsce, trzeba pokonać aż siedem skrzyżowań, z czego aż sześć jest rondami.