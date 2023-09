Zamaskowani wbiegli do jubilera. Sterroryzowali sprzedawcę gazem i młotkiem

W poniedziałek w Otwocku doszło do napadu na sklep jubilerski . "Trzy zamaskowane osoby w rękawiczkach wbiegły do sklepu z biżuterią, gdzie sterroryzowali sprzedawcę przy użyciu gazu pieprzowego, młotka oraz przedmiotu przypominającego broń. Następnie, rozbijając młotkiem szklane gabloty, ukradli biżuterię różnego typu na kwotę 260 tys. zł." - przekazał w komunikacie prasowym sierż. szt. Patryk Domarecki z otwockiej policji.

Samochód zostawili w lesie

28-latek usłyszał zarzut rozboju z niebezpiecznym narzędziem. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zawnioskował do sądu o tymczasowy areszt wobec 28-latka. Sąd przychylił się do tego wniosku. Mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu.