24-latek zaatakował ojca metalową rurką

Wiedzieli, że może być agresywny

24-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy. Tutaj mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu oraz kradzieży, za co grozi do pięciu lat więzienia. Prokuratura Rejonowa w Otwocku zawnioskowała do miejscowego sądu rejonowego o tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do prokuratorskiego wniosku, a 24-latek trafił na trzy miesiące za kratki.