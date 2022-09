"Wyłamali drzwi wejściowe, splądrowali wnętrze i uciekli"

Działania podjęte przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o włamanie do jednego z domów na terenie miasta. Zgłoszenie o włamaniu do otwockiej jednostki wpłynęło w zeszły piątek w samo południe. - Sprawcy wyłamali drzwi wejściowe do mieszkania, a następnie po splądrowaniu jego wnętrza, skradli odzież, po czym uciekli z miejsca - przekazała Paulina Harabin, z komendy powiatowej policji w Otwocku.