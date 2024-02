Gdy go zatrzymywała policja, miał sześć promili. Jest podejrzany o znęcanie się nad ojcem

37-latek z Otwocka trafił do aresztu za znęcanie się nad ojcem. Mężczyźnie wystarczył bowiem tydzień, by złamać nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym. Za swoje czyny odpowie w warunkach recydywy. Grozi mu nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności.