Kolumny i szczątki murów synagogi odkopano w Otwocku

Kolumny i szczątki murów

- Odkryto dwa doły kolumn, były to pewnie kolumny jońskie. Są na nich widoczne resztki malowań, w pstrokatych kolorach, co może wskazywać, że znalezione fragmenty kolumn znajdowały się we wnętrzu synagogi. Na zewnątrz synagoga była biała, a wewnątrz niej były kolorowe kolumny - opisał Rakowski.