Położyli asfalt, ale słupy zostały. "Wygląda to może groteskowo..."

Drogowcy przebudowali Świerkową, krótką ulicę w podwarszawskim Otwocku. Zyskała asfalt, zabrakło chodnika i ścieżki rowerowej. Są natomiast słupy energetyczne, wyrastające na krawędzi jezdni. "Choć wygląda to może groteskowo, było to zamierzeniem celowym" - wyjaśnia urzędnik odpowiadający za miejskie inwestycje. Okazuje się, że przesunięcie słupów byłoby droższe niż wykonanie drogi.

Słupy zostały w jezdni

Jednak, jak podkreślił reporter, najbardziej rzucają się w oczy betonowe słupy wchodzące w oś jezdni. Jest ich kilka. - Są to słupy linii energetycznej i oświetlenia. Widać, że komuś zabrakło wyobraźni, nie tylko na etapie projektowania, ale także i wykonania. Skoro z jakiś powodów zdecydowano się, by zostawić te słupy, to należało je oznaczyć, by przy słabej widoczności były z daleka widoczne dla rowerzystów i kierowców - ocenił Węgrzynowicz.

Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami. Jedna z napotkanych rowerzystek opowiedziała, że osobiście na jednym z festynów zapytała prezydenta Otwocka o słupy. - Usłyszała, że brak jest miejsca na ich przesunięcie, nie da się tego zrobić i to musi tak wyglądać. Z kolei jeden z mężczyzn, mieszkających przy tej ulicy, powiedział mi, że podczas rozmowy z wykonawcą i urzędnikami usłyszał, że koszt przesunięcia słupów jest za wysoki, brakuje na to pieniędzy, a zwężenia mają posłużyć za progi zwalniające - przekazał Węgrzynowicz.

"Choć wygląda to może groteskowo..."

"W chwili obecnej poprowadzona jezdnia daje możliwość mijanek, a wykonane szykany drogowe stanowią element spowalniający i choć wygląda to może groteskowo, było to zamierzeniem celowym" – przyznał Gościcki. Doprecyzował także, że odległość pomiędzy słupami wynosi około 40 metrów.

Przesunięcie słupów droższe niż droga

"Słupy nie są w osi jezdni. Nie dało się ich przesunąć ponieważ szerokość pasa drogowego na to nie pozwala. Aby słupy były poza jezdnią, to muszą być oddalone o pół metra od pasa ruchu. Teren przeznaczony pod drogę był bardzo ograniczony jeśli chodzi o stan własności gruntów. Przeniesienie słupów wymagałoby wywłaszczenia nieruchomości o powierzchni około 2 tysięcy metrów kwadratowych i jest to koszt około 600 tysięcy złotych. Należy też dodać, że przebudowa sieci elektroenergetycznej to koszt zbliżony do wykonania całego odcinka drogi. Aktualnie PGE nie dysponuje środkami umożliwiającymi przeprowadzenie takiej inwestycji" - poinformował Krzysztof Gościcki naczelnik Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Otwocka.