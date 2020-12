Sześć osób zatrzymano, trzem postawiono zarzuty. Chodzi o zniszczenie elewacji kościoła i znieważenie pomnika

Trzy osoby z zarzutami

Harabin wskazała, że sprawą zajęli się policjanci z wydziału prewencji we współpracy z funkcjonariuszami z ogniwa do spraw nieletnich i patologii, którzy m.in. sprawdzili zapisy z miejskiego monitoringu. - W ubiegłym tygodniu otwoccy policjanci zatrzymali do prowadzonego postępowania zniszczenia mienia aż sześć osób w wieku 18-20 lat - poinformowała. - Ponadto młodzi ludzie przekonani o swojej bezkarności, bezprawne zachowania utrwalili zdjęciami i nagraniami zapisanymi w telefonach komórkowych - wyjawiła.