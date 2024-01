"Policjanci odnaleźli skradziony pojazd". Ale był już w częściach

Do policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości samochodowej trafiła sprawa kradzieży ciągnika siodłowego wartego ponad 350 tysięcy złotych.

"Ślady prowadziły do powiatu węgrowskiego. Kryminalni musieli ustalić, gdzie dokładnie znajduje się tzw. dziupla, w której rozkręcany jest samochód. Po pięciu dniach od zgłoszenia kryminalni mieli dokładny adres miejsca, gdzie odbywa się przestępczy proceder. Funkcjonariusze wkroczyli na posesje i dokonali przeszukania" - przekazał w komunikacie prasowym Patryk Domarecki, oficer prasowy otwockiej policji.

Rozkręcony samochód oraz dziesiątki części

"Podczas przeszukania posesji policjanci odnaleźli częściowo rozkręcony skradziony pojazd oraz dziesiątki części samochodowych. Na miejscu działali śledczy wraz z technikiem kryminalistyki, którzy zabezpieczyli ślady i dowody do prowadzonego postepowania. Działania policjantów były prowadzone przy wsparciu biegłego z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej" - przekazał rzecznik.

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Pięć osób zatrzymanych do sprawy kradzieży ciągnika siodłowego | KPP w Otwocku

Zarzuty, areszt dla jednego z zatrzymanych

"39-latek usłyszał zarzuty kradzieży mienia znacznej wartości, za które ustawodawca przewidział odpowiedzialność do 10 lat pozbawienia wolności" - czytamy w komunikacie.

Prokurator zawnioskował do sądu, by ten zastosował wobec 39-latka trzymiesięczny areszt. Sąd przychylił się do tego wniosku.