Potrącenie mężczyzny w Otwocku. Trafił do szpitala

We wtorek wieczorem w Otwocku doszło do potrącenia około 40-letniego mężczyzny. Poszkodowany trafił do szpitala. Policjanci zajmują się ustalaniem szczegółów wypadku.

- Osoba poszkodowana to mężczyzna w wieku około 40 lat. Kiedy dojechaliśmy na miejsce zdarzenia, był on przytomny. Zaopiekował się nim zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowany został opatrzony i trafił do szpitala - powiedział młodszy aspirant Bartłomiej Baran ze straży pożarnej w Otwocku. Nasz reporter dowiedział, że poszkodowanego miały potrącić dwa auta. - Nie wiemy, w jaki sposób doszło do zdarzenia. Na chwilę obecną wszystko wskazuje na to, że poszkodowany został potrącony przez jeden samochód - powiedział Bartłomiej Baran.