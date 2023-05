Poszukiwany listami gończymi ukrywał się przez 14 lat. Wpadł, gdy przechodził na czerwonym świetle

- Mężczyzna ukrywał się od 2009 roku. Miał do odbycia karę jednego roku pozbawienia wolności, ale przez 14 lat był nieuchwytny, mimo wydawanych za nim przez Sąd Rejonowy w Otwocku listów gończych - wyjaśniła Paulina Harabin, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Mężczyzna został zatrzymany we wtorek w Otwocku. - Na widok policyjnego patrolu znacznie przyśpieszył kroku, a nawet przeszedł przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Reakcja funkcjonariuszy była natychmiastowa. Policjanci dogonili i wylegitymowali podejrzanie zachowującego się mężczyznę. 46-latek dalej próbował uniknąć odpowiedzialności wprowadzając w błąd mundurowych, co do swej tożsamości - podała dalej Harabin.