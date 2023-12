Policjanci wciągnęli posłankę do radiowozu. Jest prokuratorskie śledztwo

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie incydentu z udziałem posłanki Koalicji Obywatelskiej Kingi Gajewskiej. Niemal trzy miesiące temu w Otwocku policjanci uniemożliwili posłance wylegitymowanie się i wciągnęli ją do radiowozu. Śledczy sprawdzą, czy funkcjonariusze przekroczyli uprawnienia.

Incydent w Otwocku

19 września posłanka Koalicji Obywatelskiej została siłą doprowadzona do radiowozu przez policjantów i do niego wciągnięta. Incydent, do którego doszło w Otwocku, gdzie odbywało się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego, nagrała kamera TVN24.