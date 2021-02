14-latkowie z zarzutami udziału w grupie przestępczej. Policja: seniorka dała się nabrać, przekazała 30 tysięcy złotych

Do policjantów rozpracowujących grupę zajmującą się oszustwami na "policjanta" i "prokuratora" dotarła informacja, że w powiecie otwockim dochodziło ostatnio do prób wyłudzenia gotówki od seniorów.

"Dała się nabrać, przekazała 30 tysięcy złotych"

Zarzuty dotyczące udziału w grupie przestępczej

Ze zgromadzonego materiału wynika, że jeden z 14-latków dopuścił się trzech czynów karalnych dotyczących udziału z zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu doprowadzenie osób do niekorzystnego rozporządzania swoim mieniem oraz wprowadzania w błąd, co do swojej tożsamości. Drugi zaś dopuścił się pięciu czynów karalnych, tych samych co rówieśnik, a także dotyczących posiadania i udzielania środków odurzających.