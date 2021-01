Policja przejęła ponad 200 nielegalnych automatów

Na terenie powiatu otwockiego zabezpieczono 216 nielegalnych automatów do gier hazardowych - informuje policja. W związku z tą sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn.

W śledztwie dotyczącym nielegalnych automatów policjanci z Otwocka współpracowali z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym. W ciągu trzech miesięcy skontrolowali miejsca, gdzie mogły znajdować się maszyny. - W pierwszej kolejności policjanci udali się do lokalu w gminie Celestynów. Tam znaleźli i zabezpieczyli 5 automatów, w których znajdowały się pieniądze w kwocie 4200 złotych. Kolejnego zabezpieczenia 5 nielegalnych automatów i znajdującej się w ich wnętrzu gotówki w wysokości 1900 złotych funkcjonariusze dokonali w lokalu na terenie Karczewa - przekazała Paulina Harabin, rzeczniczka otwockiej komendy.

Ponad 200 maszyn w magazynach

Kolejne tropy doprowadziły policjantów do magazynów na terenie Otwocka, gdzie znajdowało się aż 208 automatów. Podczas oględzin funkcjonariusze znaleźli również urządzenie zagłuszające sygnał GPS. Zabezpieczone maszyny zostały przekazane celnikom. - Do prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Otwocku postępowania o czyn z artykułu 107d kodeksu karno-skarbowego w sprawie posiadania automatów do gier wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn - poinformowała Harabin.