Policja: oszukiwali metodą "na bankowca". Pięciu mężczyzn trafiło do aresztu

Otwocka policja poinformowała o zatrzymaniu pięciu mężczyzn podejrzanych o oszustwa "na bankowca". Jak podają funkcjonariusze, mężczyźni dzwoniąc do pokrzywdzonych podali się za pracowników banku, a następnie nakłonili do zainstalowania oprogramowania, dzięki któremu uzyskali dostęp do ich telefonów. W ten sposób oszuści przejęli konta bankowe ofiar i zgromadzone na nich środki, a nawet zaciągnęli na nie kredyty.

Jak przekazała Paulina Harabin z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, w połowie września metodą "na bankowca" oszukane zostały dwie mieszkanki powiatu otwockiego. - Jak wynika z relacji pokrzywdzonych, zadzwonił do nich mężczyzna ze wschodnim akcentem, który przedstawił się jako pracownik banku i powiedział, że była próba wzięcia kredytu na ich konta. Kobiety uwierzyły, że muszą zainstalować aplikację by uchronić zgromadzone na rachunkach bankowych środki pieniężne i zastosowały się do wszystkich poleceń, jakie wydawali oszuści. Dzięki zainstalowaniu oprogramowania, przestępcy uzyskali dostęp do ich telefonów, a następnie kont bankowych - relacjonuje Harabin. W ten sposób obciążyli rachunek bankowy jednej z pokrzywdzonych na kwotę 30 tys. złotych, zaś rachunek drugiej na 60 tysięcy.