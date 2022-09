Myślał, że jego pieniądze są zagrożone i przekazał oszustowi 120 tysięcy złotych

Policja: fałszywemu pracownikowi banku pomagał fałszywy policjant

Według ustaleń funkcjonariuszy, do pokrzywdzonego - mieszkańca powiatu otwockiego - zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku, który poinformował go, że ktoś prawdopodobnie włamał się na jego konto i próbował wypłacić gotówkę. By uwiarygodnić rzekomą próbę kradzieży, do ofiary zadzwoniła jeszcze inna osoba, podająca się za policjanta. Fałszywy funkcjonariusz tłumaczył, że pracuje nad sprawą oszustw bankowych i jeśli ma pieniądze w banku, to są one rzeczywiście zagrożone i może wszystko stracić.