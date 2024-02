Powiedzieli, że wnuczek uniknie więzienia, jeżeli wpłaci kaucję. Uwierzyła

Jak przekazał w poniedziałek sierż. szt. Patryk Domarecki z otwockiej komendy policji mężczyźni podali się za wnuczka starszej kobiety, informując ją, że uczestniczył on w zdarzeniu drogowym i potrzebuje pieniędzy na kaucję, by uniknąć więzienia.

- Kobieta uwierzyła i przekazała oszustom swoje oszczędności, gotówkę w różnej walucie oraz biżuterię. Suma strat sięgnęła ponad 52 500 złotych - wyjaśnił sierż. szt. Domarecki. Dodał, że kobieta złożyła zawiadomienie, a kryminalni od razu przystąpili do poszukiwań. - Policjanci wpadli na trop pierwszego z oszustów. Był to 25-letni obywatel Azerbejdżanu. Policjanci ustalili, że pełnił on rolę tak zwanego "odbieraka" - podał Domarecki.