Napad na jubilera w Otwocku. Ukradli biżuterię i uciekli

W okręgu wyborczym numer 20, na który składają się powiaty przylegające do Warszawy, kandydatów opozycji czeka ciężki bój. W zeszłych wyborach do Sejmu w "obwarzanku" wygrało PiS. Teraz też wystawia ciężkie działa - "jedynką" na liście jest Mariusz Błaszczak, obecny minister obrony narodowej. Cztery lata temu otrzymał blisko jedną czwartą wszystkich oddanych w okręgu głosów. Liście Konfederacji przewodzi w "obwarzanku" Janusz Korwin-Mikke. Co może oznaczać, że nie dostanie mandatu.