Lekarka nie chciała uśpić psa. Właściciel czworonoga rzucił się na nią z pięściami

Dziesięć lat więzienia grozi mężczyźnie, który, jak opisuje policja, chciał ukraść maszynki do golenia. Próbowali go zatrzymać ochroniarze. - Wówczas doszło do szarpaniny pomiędzy nim, a pracownikami, w końcu mężczyzna użył gazu pieprzowego – mówi rzeczniczka prasowa wolskiej komendy.