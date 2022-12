Kilka porcji ukrył w bieliźnie, ponad dwa kilogramy zakopał. 50-latek z zarzutem handlu narkotykami

czytaj dalej

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik zapowiedział, że skieruje do skarbu państwa i Narodowego Funduszu Zdrowia wezwania do zwrotu ponad 100 milionów złotych, które Mazowsze wydało na wyrównanie ujemnego wyniku finansowego ośmiu szpitali wojewódzkich. - To olbrzymie pieniądze, które mogliśmy wydać na inwestycje albo pomoc lokalnym samorządom. Tymczasem wyręczaliśmy państwo w jego obowiązku - zaznaczył Struzik.