Pił wódkę za kierownicą, ranił interweniującego mężczyznę. Jazdę skończył w zbiorniku retencyjnym

"Siedząc za kierownicą pije coś z butelki od wódki"

Do zdarzenia doszło przy trasie S17. - Zatrzymaliśmy się tam z kolegami. Koledzy poszli do sklepu, a ja wyszedłem z auta, by rozprostować kości. Zauważyłem kątem oka, że kierowca stojącego obok nas samochodu, siedząc za kierownicą pije coś z butelki od wódki, po czym popija to colą. Przeszedłem jeszcze obok niego, by się upewnić, że wzrok mnie nie myli. Nie mylił, widziałem w tamtym samochodzie butelkę od wódki. Odszedłem od tego auta, by móc zrobić mu zdjęcie. Zobaczyłem, że zapaliły się światła wsteczne i mężczyzna zaczyna odjeżdżać. Podszedłem do niego i zapytałem, gdzie jedzie. Powiedział, że do domu. Odpowiedziałem, że nigdzie nie pojedzie i próbowałem uniemożliwić mu odjazd z tej stacji – powiedział Marcin.