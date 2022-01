"Dzieło architektury uzdrowiskowej". Dwa otwockie świdermajery będą chronione

Budynki przy ul. Kościelnej 16 i 18 to przykłady architektury uzdrowiskowej wzniesionej na przełomie XIX i XX wieku. Posesja pod wspomnianymi adresami została wytyczona przed 1893 rokiem i należała wówczas do rodziny Zawadzkich. W tym czasie wzniesiono pierwszą zabudowę, obejmującą prawdopodobnie budynki numer 12, 16, 18.

Od 1898 roku do lat 20. XX wieku w budynku numer 16 (dawniej numer 7) mieścił się jeden z najbardziej cenionych w mieście pensjonatów należący do Jadwigi Nestorowiczówny, zachowały się dawne prospekty reklamowe zawierające fotografię obiektu. W 1906 roku nieruchomość stała się własnością pani Szeliskiej, od której pochodzi zwyczajowa nazwa posesji tzw. "Willa Szeliga". W jednym z budynków na terenie posesji (obecnie nieistniejącym) od 5 sierpnia do 4 września 1915 roku mieszkał Józef Piłsudski, który nie otrzymał pozwolenia ówczesnej niemieckiej władzy na przebywanie w Warszawie. Wydarzenie to upamiętnia obelisk usytuowany na rogu ulic Kościuszki i Chopina, ufundowany po śmierci Piłsudskiego przez mieszkańców Otwocka.