Były sekretarz Otwocka oskarża prezydenta o zatajanie prawdy o skażeniu wód i ataku hakerskim

Były sekretarz oskarża prezydenta Otwocka o ukrywanie informacji

W liście odwołuje się do wydarzeń z końca ubiegłego roku, gdy prezydent Otwocka poinformował o ujawnieniu archiwalnych dokumentów dotyczących skażenia wód podziemnych na dużym obszarze miasta . Państwowy Instytut Geologiczny wykonywał badania w 2009 roku i przedstawił ówczesnym włodarzom mapę obszarów skażonych rakotwórczymi związkami chloru. Nikt jednak nie poinformował o tym mieszkańców. Margielski zlecił pod koniec roku audyt i zapowiadał zawiadomienie do prokuratury.

Bartoszewski: prezydent nie chciał się przyznać do niekompetencji

Jego zdaniem Margielski postanowił wykorzystać wiedzę o zatruciu w dogodnym dla siebie momencie. Miał nim być poważny incydent, do którego doszło dwa miesiące wcześniej, czyli w październiku 2021 roku. Hakerzy włamali się wówczas do urzędowej bazy danych i uzyskali dostęp do numerów PESEL, numerów dowodów osobistych i paszportów mieszkańców Otwocka (byłych i obecnych), podobnie jak do danych kadrowych pracowników. Jak opisywała "Gazeta Stołeczna", sprawcy zniszczyli na koniec bazę danych, a wszystkie utracone informacje trzeba było uzupełniać z powrotem ręcznie, bo nie istniała kopia zapasowa.